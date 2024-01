"Du warst immer mein Mitstreiter"

"Es gab kaum einen Tag in meinem Leben, an dem du nicht an meiner Seite warst, immer mein Mitstreiter, immer mein bester Freund, bereit, sich allem und jedem mit mir zu stellen", schrieb Colmenares am Samstag. "Die Bären werden nie mehr dieselben sein, aber ich werde dich jeden Tag so fest in meinem Herzen halten, du wunderschöner, liebevoller, erstaunlicher, kämpferischer Mensch."

Sie schloss ihren traurigen Post mit den Worten: "Ich vermisse dich jede Sekunde eines jeden Tages für immer, es wird nie einen anderen geben."

Eine Todesursache wurde nicht bekannt gegeben.