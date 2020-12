Deepfake-Trump trägt US-Wahl als Weihnachts-Märchen vor

In der jüngsten Folge von "Sassy Justice" präsentiert dieser Fake-Trump nun seine ganz spezielle Version von "Rudolph the Red-Nosed Reindeer". Wenn er dieses Märchen vorliest, ist schnell klar, dass hier die heurige US-Präsidentschaftswahl in eine Weihnachts-Geschichte über zwei konkurrierende Rentiere übertragen wurden. Santa Clause selbst soll dem ehrgeizigen Rentier bestätigen, dass es besser als sein Kontrahent ist – doch leider läuft die Sache nicht so wie geplant. Schreckliche Konsequenzen kommen auf die Welt zu…