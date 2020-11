Trump als Deepfake-Star bei den "Southpark"-Machern

Hat Donald Trump einen radikalen Image-Wechsel vollzogen? Er scheint sich jedenfalls bereits auf seine Zeit nach der Präsidentschaft vorzubereiten.

Nachdem er das Job-Angebot von Sacha Baron Cohen nicht annehmen konnte, weil es vom "Borat"-Star wieder zurückgezogen wurde, hat er sich offenbar erfolgreich nach einer anderen Aufgabe umgesehen. Aktuell zeigt er sich mit verändertem Look als Star einer Youtube-Reihe: Sein Kopf ist von einer weißen Lockenfrisur bedeckt und er tritt als Nachrichtensprecher in Erscheinung, um gegen Lügner, Betrüger und Fake News ins Feld zu ziehen. Sein neuer Name: Fred Sassy vom Provinzsender Channel 9 aus Cheyenne, Wyoming.