Demi Moore: Trennung von Starkoch Daniel Humm

Demi Moore (60) soll wieder Single sein. Am 11. November hat die Hollywood-Schauspielerin noch ihren 60. Geburtstag zelebriert - Party-Wochenende mit Freunden, Luftballons und Geburtstagsständchen inklusive, wie mehrere Instagram-Posts zeigten. Eine Person tauchte in den Beiträgen jedoch nicht auf: Moores Partner Daniel Humm (46). Laut "US Weekly" sollen sich die Schauspielerin und der Schweizer Starkoch nach weniger als einem Jahr Beziehung getrennt haben.