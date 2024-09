Denzel Washington (69) hat bei der Premiere des Films "The Piano Lesson" einen seltenen öffentlichen Auftritt mit seiner Familie hingelegt. Auf dem Toronto International Film Festival posierte der zweifache Oscarpreisträger am 10. September mit seiner Frau Pauletta (73) und den gemeinsamen Söhnen John David (40) und Malcolm (33) sowie Tochter Katia (37) auf dem roten Teppich. Malcolms Zwillingsschwester Olivia war das einzige Familienmitglied, das der Premiere von "The Piano Lesson" fernblieb.

"The Piano Lesson" ist Familiensache

Familie Washington hatte bei der Premiere auch ganz schön viel zu feiern: Der Film "The Piano Lesson", der auf einem Theaterstück des Dramatikers August Wilson (1945-2005) basiert, ist das Regie-Debüt von Malcolm Washington. Außerdem spielt sein Bruder John David in dem Musikdrama die Hauptrolle. In weiteren Rollen sind Danielle Deadwyler (42) und Ehrenoscar-Gewinner Samuel L. Jackson (75) besetzt.

"The Piano Lesson" handelt von dem Leben einer schwarzen Familie in Pittsburgh nach der Weltwirtschaftskrise. Im Haushalt bricht ein großer Streit um ein Klavier aus: Boy Willie (John David Washington) will das Instrument aus der Not heraus verkaufen. Seine Schwester Berniece (Deadwyler) will es behalten, ihr gemeinsamer Onkel (Jackson) steht zwischen den Stühlen. Der Film soll am 22. November auf Netflix erscheinen, vorher läuft er ab dem 8. November in ausgewählten Kinos in den USA.