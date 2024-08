Denzel Washington liebt offensichtlich die Bühnenstücke des afroamerikanischen Dramatikers August Wilson. Das hat er durch seine bisherigen Filmprojekte "Fences" und "Ma Rainey's Black Bottom" bereits bewiesen. Diese Kombination zahlte sich auch wirklich aus, denn beide Werke waren bei den Oscars immer prominent vertreten.

Der neue Netflix-Film "The Piano Lesson" wählt also erneut ein Theaterstück des Autors zur Vorlage. Denzel Washington ist nur als Produzent tätig und überlässt seinen beiden Söhnen den Vortritt: In der Hauptrolle erleben wir "Tenet"-Star John David Washington. Hinter der Kamera liefert Malcolm Washington sein Regie-Debüt ab.

Was uns in diesem intensiven Drama erwartet, zeigt der Trailer bereits gut: