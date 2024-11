Hollywoodstar Denzel Washington (69) hat sich in einem aktuellen Interview mit der "The Sunday Times" kritisch zur momentanen politischen Situation in den USA geäußert. Der zweifache Oscarpreisträger warnt die Menschen vor allen Dingen davor, sich von den politischen Lagern manipulieren zu lassen.

"Wir sind heute alle Sklaven der Information", erklärt Washington im Gespräch. "Was auch immer man über die politischen Anführer denkt - ob der eine verrückt oder der andere vernünftig ist - man sollte realisieren, dass man von beiden Seiten manipuliert wird. Punkt."