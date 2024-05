Trickster glaubt an Depardieus Unschuld

Juergen Pichler verlautbart: "Gérard Depardieu ist einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler und hat mich schon als Kind zum Lachen gebracht: 'Asterix' war ein echter Favorit. Natürlich wurden in letzter Zeit schwere Anschuldigungen gegen ihn erhoben. Ich selbst und die gesamte Besetzung und Crew von 'Travel Agents' stehen für Empowerment und Empathie; in der Tat haben einige von ihnen in der Vergangenheit unter unangemessenem Verhalten innerhalb der Branche gelitten, das wir von ganzem Herzen verurteilen. Wir heißen ihn in dem Projekt willkommen und glauben, dass er seine Unschuld in vollem Umfang beweisen wird."