Johnny Depp ist "auf die Arbeit konzentriert"

Nach dem für ihn erfreulichen Ausgangs des juristischen Streits begab sich Superstar Johnny Depp im vergangenen Jahr zunächst auf Tour, und stand gemeinsam mit seinem guten Freund, dem inzwischen verstorbenen Gitarristen Jeff Beck (1944-2023), auf der Bühne. Direkt im Anschluss daran habe sich der 59-Jährige in die Dreharbeiten zu seinem neuen Film "Jeanne Du Barry" gestürzt.

Die Dreharbeiten zum Historienfilm seien für Depp "herausfordernd" gewesen, doch gleichzeitig sei der Darsteller "aufgeregt wegen seines Comebacks", verrät die anonyme Quelle. Der Film "Jeanne Du Barry" der französischen Regisseurin Maïwenn (46) wird am 16. Mai die diesjährigen Filmfestspiele von Cannes eröffnen, was in den Augen von Hauptdarsteller Depp "perfekt" sei.