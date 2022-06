"Der Auserwählte": Tödlicher Unfall am Netflix-Set der Serie

Erst vor wenigen Monaten sorgte der tödliche Schussunfall beim Dreh des Alec-Baldwin-Westerns "Rush" für Bestürzung und ließ die Filmbranche den sorglosen Umgang mit Schusswaffen als Requisiten neu überdenken.

Nun ist es bei den Dreharbeiten zu einer Netflix-Serie zu einer neuerlichen Tragödie gekommen: "Der Auserwählte" aka. "The Chosen One" läuft seit 2019 auf der Streaming-Plattform und war so erfolgreich, dass derzeit bereits eine dritte Staffel in Arbeit ist. Darin steht ein 12-jähriger Junge im Mittelpunkt, der sich als zurückgekehrter Jesus Christus erweist und die Menschheit retten soll.