Für Schauspieler Nathan Chasing Horse (49) ist das Urteil gefallen: Eine Richterin am Bezirksgericht in Las Vegas verhängte gegen den früheren Darsteller aus "Der mit dem Wolf tanzt" eine Haftstrafe von 37 Jahren bis lebenslänglich. Das berichtet der Lokalsender News 3 Las Vegas (KSNV). Bekannt wurde Chasing Horse einst durch seine Rolle als "Smiles A Lot" ("Lächelt viel") im Kevin-Costner-Klassiker "Der mit dem Wolf tanzt".

Bereits im Jänner hatte eine Jury den 49-Jährigen, der im Januar 2023 festgenommen worden war, in 13 von 21 Anklagepunkten für schuldig befunden, darunter mehrfacher sexueller Missbrauch von Minderjährigen unter 16 Jahren. In den übrigen acht Punkten wurde er freigesprochen. Die Vorwürfe weist Chasing Horse weiterhin vollständig zurück, wie KSNV berichtet.

Bei der Strafmaßverkündung am Montag kamen Opfer und Angehörige zu Wort und schilderten die anhaltenden Folgen der Taten. "Es war uns wichtig, sicherzustellen, dass jedes Opfer im Strafmaß gesondert berücksichtigt wird", erklärten Chief Deputy District Attorney William Rowles und Deputy District Attorney Bianca Pucci laut KSNV. Die Richterin sei dieser Argumentation gefolgt - jedes Opfer habe sein eigenes Trauma überlebt, der Angeklagte müsse für jeden Fall einzeln zur Verantwortung gezogen werden.