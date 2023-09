Für ihre dramatische Nebenrolle in "Knochen und Namen" wurde unterdessen Marie-Lou Sellem (57) ausgezeichnet. Ulrike Kriener (68) erhielt den Deutschen Schauspielpreis in der Kategorie "Komödiantische Rolle" für ihren Part in "Einfach mal was Schönes" und Maresa Sedlmeir (28) in der Kategorie "Die Stimme", sie leiht unter anderem der US-Schauspielerin Bella Thorne (25) ihre Stimme.