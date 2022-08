"Devil in the White City": Keanu Reeves spielt Serien-Rolle

Der Streamingdienst Hulu hat offiziell verkündet, dass Keanu Reeves (57) in der Serienadaption von "The Devil in the White City", eines Buches von Erik Larson (68) aus dem Jahr 2003, eine Rolle übernehmen wird. Das berichtet das US-Branchenportal "Deadline". Der Schauspieler ist zudem als leitender Produzent mit an Bord.

Die Buchvorlage handelt von der Geschichte zweier Männer - der eine Architekt, der andere Serienmörder -, deren Schicksale durch die Weltausstellung von Chicago 1893 verknüpft sind. Welche Person Reeves verkörpern wird, ist noch nicht bekannt. Für den Schauspieler ist es laut "Deadline" seine erste große Rolle im US-Fernsehen. Bereits Anfang des Jahres gab es Berichte über Verhandlungen zu Reeves' Rolle.