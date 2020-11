DiCaprio dreht bald wieder mit Scorsese

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass Martin Scorseses nächstes Projekt den Titel "Killers of the Flower Moon" tragen und mit Leonardo DiCaprio sowie Robert De Niro schauspielerische Schwergewichte vor der Kamera versammeln wird. Doch die Dreharbeiten sind zwischendurch in Verzug geraten.

Dieser Aufschub war nicht nur Corona-bedingt, sondern es mussten im Vorfeld auch einige andere Fragen geklärt werden. Ein Star vom Format DiCaprios kann es sich leisten, an dem Projekt stärkeren Einfluss zu nehmen. So verlangte er zum Beispiel Änderungen am Drehbuch. Er konnte sich allerdings nicht mit all seinen Änderungswünschen durchsetzen, wie Drehbuchautor Ed Roth verriet, der bereits die Zeit von vier bis fünf Jahren in die Ausarbeitung dieses Skripts investiert hatte.

Roth meinte, dass er und DiCaprio einen Kompromiss miteinander geschlossen hätten – der Schauspieler habe etwa die Hälfte seiner Wünsche durchgesetzt, während der Autor für die andere Hälfte die besseren Argumente gehabt habe. Daher könne Scorsese wohl im kommenden März mit den Dreharbeiten beginnen.