Am 13. Dezember wird Hollywoodlegende Dick Van Dyke 100 Jahre alt - und ist noch immer erstaunlich fit, wie nun auch "Jessie's Girl"- Sänger Rick Springfield (76) feststellen konnte. Die beiden Stars begegneten sich zufällig im Fitnessstudio .

Dick Van Dyke legte sogar noch Tanzschritt ein

Zuletzt hatte der betagte Schauspieler seine Fans beunruhigt, weil er in letzter Minute eine Veranstaltung absagte. Doch wie Rick Springfield nun mit einem Bild zeigte, geht es dem 99-Jährigen gut und er trainiert sogar noch fleißig an verschiedenen Geräten. "Ich drehte eine Folge von Men's Health und ging ins Fitnessstudio, und wer war da - der 99-jährige Dick Van Dyke, der an allen Geräten trainierte", schrieb Springfield über die besondere Begegnung auf seinem Instagram-Account. "Dick lebt seit etwa 30 Jahren in Malibu und ist ein großartiger Mensch", fuhr der Künstler fort und schwärmte dann noch von dem Zustand des bald 100-Järigen: "Ich dachte, ich wäre mit 76 gut dabei, aber Dick stand von der Brustpresse auf und machte einen kleinen Tanzschritt, bevor ich ging! Unglaublich!"

Auf dem Bild spannt der "Mary Poppins"-Star die Muskeln seines rechten Arms an, während er auf einem der Trainingsgeräte im geräumigen Fitnessstudio sitzt und sich mit dem anderen Arm auf einen Gehstock stützt. Springfield kniet daneben und lässt ebenfalls seine Armmuskeln spielen.