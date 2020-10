Die "Avengers"-Superhelden als Pin-up-Boys

Gegenüber "Insider" verrät Talaski, was dahinter steckt. "Was mich am klassischen Pin-up anspricht, ist, dass es zwar sexy ist, aber gleichzeitig auch ein bisschen lächerlich", so Talaski. Der Stil sei aufreizend, aber immer noch lustig genug, um die Bilder nicht vor der eigenen Mutter verstecken zu müssen.

Talaski und sein Ehemann seien beide große Marvel-Fans wollten sich für die regionale Comic-Con in Portland, auf der er einen Teil seiner Arbeiten präsentierte, etwas Besonderes überlegen. Die kam ihm die Idee, Superhelden im Pin-up-Stil zu zeichnen.