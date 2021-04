"Die Schlange": Was macht Charles Sobhraj heute?

Charles Sobhraj (in der Serie dargestellt von Tahar Rahim) und seine Partnerin Marie-Andrée Leclerc (Jenna Coleman) beraubten in den 70ern westliche UrlauberInnen auf dem sogenannten "Hippie Trail" in Südostasien. Dieser Trail durchquerte die Länder Iran, Afghanistan, Pakistan, Indien und Nepal und ist besonders bei Rucksack-TouristInnen beliebt.

Sobhraj gab sich entweder als Edelstein-Händler oder Drogendealer aus und beeindruckte die ahnungslosen Reisenden durch seinen extravaganten Lebensstil und seine einnehmende Ausstrahlung. Erst als der holländische Botschaftssekretär Herman Knippenberg (Billy Howle) auf ihn aufmerksam wurde, endeten 1976 seine tödlichen Taten.