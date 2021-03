"The Serpent"-Trailer: Killer-Jagd in Netflix-Mini-Serie

Derzeit wird der Franzose Tahar Rahim für seine Rolle in dem Tatsachen-Thriller "The Mauritanian" gefeiert und er erhielt eine Golden Globe-Nominierung: Dort spielt er an Jodie Fosters Seite einen Mann, der jahrelang unschuldig als Gefangener in Guantanamo festgehalten wurde.

In der Netflix-Mini-Serie "The Serpent" wird er hingegen zum gefährlichen Verbrecher. Auch dieses Projekt nimmt auf wahre Vorfälle Bezug und folgt dem blutigen Weg eines Serien-Killers, wie uns ein erster Trailer zeigt.