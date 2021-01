Diese Jobs hatten Stars, bevor sie berühmt wurden

Whoopi Goldberg: Leichenkosmetikerin

In den 70ern war Goldberg als Leichenkosmetikerin tätig. Den Job bekam sie, weil sie eine KosmetikerInnen-Ausbildung hatte. "Ich habe Leute geschminkt. Tote Menschen", wird sie von "The Sunday Telegraph" zitiert. Weiter erzählt sie, dass sie an ihrem ersten Tag ins Büro von ihrem Chef gerufen wurde. Als sie dort niemanden antraf, setzte sich plötzlich eine der Leichen auf und winkte ihr zu. "Es hat sich herausgestellt, dass das mein Boss war. Er sprang auf und sagte 'Das ist das Schlimmste, was dir hier passieren kann' (...) Danach war alles in Ordnung für mich", erzählte Goldberg im Interview.