2020 wurde von starken Hollywood-Regisseurinnen dominiert

Das sind erfreuliche Aussichten, obwohl die Zahl gar nicht so beeindruckend klingt: 2020 waren 16 Prozent der umsatzstärksten Filme das Werk von Regisseurinnen – wodurch der bisher höchste Frauen-Anteil in dieser Branche erreicht wurde. Das hat eine Studie von "The Center for the Study of Women in Television and Film" an der San Diego State University ergeben. Dadurch kommt eine längst fällige Entwicklung in Gang. 2019 waren es erst 12 Prozent und 2018 bloß 4 Prozent gewesen.

Bei der vorigen Oscar-Gala konnte man etwa nur ungläubig feststellen, dass es keine einzige Frau zu einer Nominierung als 'Beste Regisseurin' gebracht hatte. Dabei wären mit Greta Gerwig ("Little Women") und Lulu Wang ("The Farewell") hochkarätige Anwärterinnen vorhanden gewesen.