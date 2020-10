Diese SchauspielerInnen sehen sich ihre Filme nicht an

Angelina Jolie - "Maleficent"

Jolie hat zwar mehrere ihrer Produktionen bereits gesehen, jedoch ist sie viel lieber in der Figur als vor dem Bildschirm. "Als eine Schauspielerin lernt man seinen Charakter kennen, man versteht das große Ganze des Films, an dem man arbeitet. Aber es gibt so viel, an dem man nicht Teil hat. Es gab schon oft Filme, bei denen ich wirklich frustriert war, als ich sie gesehen habe. Ich habe mich kaum verbunden gefühlt, manchmal wollte ich sie auch gar nicht sehen", sagte sie im "Telegraph".