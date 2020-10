Nach dem Aus waren diese Paare trotzdem gemeinsam vor der Kamera

Amanda Seyfried und Dominic Cooper

Der Kultfilm "Mamma Mia!" brachte diese Promis zusammen. Nachdem sich das Paar 2011 getrennt hatte, war es sehr ruhig um die beiden. 2018 wurde die Fortsetzung "Mamma Mia! Here We Go Again" angekündigt. Cooper und Seyfried spielten wieder ein Paar, obwohl beide bereits jemand Neues an ihrer Seite hatten.