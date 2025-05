Die Fernsehlandschaft trauert um einen markanten Charakterdarsteller: Dietmar Mössmer ist tot . Der österreichische Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle des Sergente Alvise in den "Donna Leon"-Verfilmungen einem Millionenpublikum bekannt wurde, verstarb am 2. Mai im Alter von 69 Jahren nach längerer Krankheit, wie aus einem Bericht von "tirol.ORF.at" hervorgeht .

Der gebürtige Tiroler, der am 10. August 1955 in Zams geboren wurde, blickte auf eine über vier Jahrzehnte währende Karriere zurück, in der er sowohl auf der Theaterbühne als auch vor der Kamera wirkte. Seine Wandelbarkeit als Schauspieler machte ihn zu einem gefragten Darsteller in zahlreichen deutschen und österreichischen Produktionen.