Dolph Lundgren (67) hat allen Grund für riesige Erleichterung: Der schwedische Schauspieler hat seinen jahrelangen Kampf gegen den Krebs gewonnen. Das verkündete der "Rocky"-Star in einem emotionalen Video auf Instagram direkt aus dem Krankenhaus. "Hier bin ich an der UCLA, ich bin kurz davor, den letzten Tumor loszuwerden", berichtete er von seinem Krankenbett in der berühmten Klinik der University of California in Los Angeles. "Da es keine Krebszellen mehr in meinem Körper gibt, werde ich dann wohl krebsfrei sein."

Der Weg bis zu diesem Moment war für den Action-Star ein langer und beschwerlicher. Er habe erst durch die Krankheit gelernt, im Moment zu leben und jeden davon zu genießen. Erstmals wurde bei ihm 2015 Lungenkrebs diagnostiziert, was Lundgren erst 2023 publik machte. Nach einer zunächst erfolgreichen Behandlung folgte schon 2020 der große Schock: Der Krebs war zurück - und die Prognose war verheerend.