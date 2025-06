Donald Sutherland: Lebens-Rückblick zum ersten Todestag

Filmstar und lässiger Vater

Wie das Leben mit dem Filmstar-Vater so war, erzählte Kiefer Sutherland bei den Best Brand Awards 2019 in München: "Meine Eltern trennten sich, als meine Zwillingsschwester und ich ungefähr drei oder vier Jahre alt waren. Meine Mutter musste nach Kanada, um ein neues Zuhause für uns zu suchen. Und so lebten wir sechs Monate lang bei meinem Vater. Wir kamen also von einer Mutter, bei der es eine Menge Regeln gab und die sehr streng war, zu einem Kerl, bei dem es absolut keine Regeln gab", beschrieb er die damaligen Umstände.