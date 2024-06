Von "MASH" bis zu "Die Tribute von Panem"

In rund 200 Film- und Fernsehrollen war Sutherland im Laufe seiner 60 Jahre umspannenden Karriere zu sehen. Zu seinen frühesten Erfolgen gehörten die Kriegssatire "MASH" von Robert Altman (1925-2006) sowie der Thriller "Klute", in dem er an der Seite von Jane Fonda (86) spielte. Unvergessen bleibt auch Sutherlands Auftritt in Nicolas Roegs (1928-2018) Venedig-Klassiker "Wenn die Gondeln Trauer tragen".