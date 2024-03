Der 1936 in Brooklyn, New York geborene Schauspieler feierte sein Broadway-Debüt als Schauspieler im Jahr 1953 im Alter von 16 Jahren. Gossett besuchte die New York University mit einem Basketball- und Schauspielstipendium und konnte sich unter anderem mit dem Theaterstück "A Raisin in the Sun" weiter einen Namen machen.

1961 gab er sein Debüt als Kinoschauspieler in der Filmversion von "A Raisin in the Sun". 1977 erhielt er einen Primetime Emmy Award für seine Rolle in der Serie "Roots", die von sieben Generationen einer afroamerikanischen Familie und der Sklaverei erzählt.