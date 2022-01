Doppelgänger-Alarm: Dieser Mann sieht aus wie Will Smith

Videomontage?

Unter dem Video häufen sich Kommentare von mehr als 4500 UserInnen. Manche zeigen sich begeistert und sprechen aufgrund des Namens Will Swiss vom "The Fresh Prince of Schweiz". "Seit wann kann Will Smith deutsch???", fragen sich andere.

Doch auch kritische Kommentare häufen sich und einige sprechen von Videomontagen. Seitdem hat der TikToker einige weitere Videos mit Lip-Syncs von "Der Prinz von Bel-Air"-Szenen veröffentlicht. Zu den Vorwürfen äußerte er sich bisher nicht.