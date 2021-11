Update von Aladdin persönlich

Seither war nichts mehr darüber zu hören, doch nun gibt es ein kurzes Update aus dem Mund des Aladdin-Darstellers Mena Massoud:

Via "Screenrant" lässt er uns wissen, dass sich "das Studio um vieles kümmern muss, bevor sie anfangen. Natürlich hoffe ich, erneut mit Will Smith und Naomi Scott zusammenarbeiten zu können und auch die restliche Besetzung sollte in Gestalt von Marwan Kenzari, Navid Negahban und Nasim Pedrad wieder zurückkehren. Im Moment wird meines Wissens mit Hochdruck am Skript gearbeitet."

Dieses Drehbuch wird von den AutorInnen John Gatins ("Flight") und Andrea Berloff ("Straight Outta Compton") verfasst und soll eine völlig eigenständige Geschichte erzählen. Von der Idee, dass mit "Aladdin 2" die beliebte Animations-Fortsetzung "Dschafars Rückkehr" von 1994 verfilmt werden könnte, müssen wir uns also verabschieden.