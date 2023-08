Doppelstreik in Hollywood: Auch Richard Gere geht auf die Straße

Der nächste große Star zeigt sich mit dem Streik der amerikanischen Schauspieler und Autoren solidarisch. Richard Gere (73) ist laut Medienberichten in New York mit den Kollegen der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA auf die Straße gegangen. Der "Pretty Woman"-Darsteller war Teil einer Gruppe, die vor dem Gebäude der Produktionsfirma Warner Bros. demonstrierte. Gere kam lässig in Jeans und einem schlichten blauen T-Shirt zur Demo.

Richard Gere trug ein Schild mit der Aufschrift "Writers Guild of America East Stands With SAG-AFTRA". Auf Deutsch etwa "Die Autorengewerkschaft Ost-Amerika unterstützt die SAG-AFTRA". Die Writers Guild of America (WGA) streikt seit Mai für bessere Konditionen vonseiten der Studios und Streamingdienste. Im Juli schloss sich die Vertretung der Schauspieler an. Es ist der erste Doppelstreik in Hollywood seit über 60 Jahren.