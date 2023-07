Die Verhandlungen der US-Schauspielergewerkschaft mit dem Verband der TV- und Filmproduktionsunternehmen sind zum Erliegen gekommen. Eine entsprechende Frist ist ohne eine Einigung verstrichen.

Für den Donnerstagmorgen (Ortszeit) hatte deshalb die Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) eine Abstimmung zu einem möglichen Streik angekündigt. Das Ergebnis wurde bei einer Pressekonferenz in Los Angeles mitgeteilt.