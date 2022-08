Regisseurin Doris Dörrie fand Schwimmbadbesuche früher furchtbar

Angst vor Shitstorm?

Auf die Frage, ob sie etwa Angst vor einem Shitstorm habe, die Kopftuchdebatte sei auch bei uns ein heißes Eisen, sagte Dörrie: "Es ist doch fast egal, was man sagt, einen Shitstorm riskiert man so oder so." Aber es stimme schon, viele Finanziers hätten Schiss gehabt. "Die große Gefahr ist aber doch die: Wenn wir so zahm werden und so weichgespült, dass wir uns Konflikten gar nicht mehr aussetzen, sie gar nicht mehr miteinander austragen wollen, sondern alles nur noch unter den Teppich kehren - dann habe ich Angst, dass die Konflikte darunter umso heftiger brodeln."