Drew Barrymore entschuldigt sich

In ihrem Statement erklärt sie, dass sie allen zugehört habe und sich nun dazu entschieden habe, "die Premiere der Show zu unterbrechen, bis der Streik vorbei ist". Sie sei sprachlos und wolle sich bei allen aufrichtig entschuldigen, die sie verletzt habe "und natürlich bei unserem unglaublichen Team, das an der Show arbeitet und sie zu dem gemacht hat, was sie heute ist".

Demnach hätten sie versucht, "den Weg nach vorne zu finden". Nun hoffe sie auf "eine baldige Lösung für die gesamte Branche", endet der Post.

Nachdem Barrymore vor wenigen Tagen ihr Talkshow-Comeback während des Streiks angekündigt hatte, gab es von den streikenden Drehbuchautoren viel Gegenwind. Die Produktionsforma der Show unterstützte unterdessen ihren Star, da nicht gegen Regeln des Streiks verstoßen werde, hieß es.