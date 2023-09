Warum trotzt Drew Barrymore dem Streik in Hollywood?

Drew Barrymore will ohne Autor:innen weitermachen

Was vielen der Streikenden offenbar besonders sauer aufstößt, ist die vermeintliche Scheinheiligkeit des Stars. So lässt Barrymore in einem ausführlichen Instagram-Statement Revue passieren, wie sie im Mai noch in Solidität mit den streikenden Drehbuchautoren ihren Moderationsjob bei den diesjährigen MTV Movie & TV Awards absagte. Bei ihrer Show herrsche jedoch angeblich ein anderer Sachverhalt, so Barrymore: "Sie trägt vielleicht meinen Namen, doch ist sie so viel größer als nur meine Person." Folglich stehe sie zu 100 Prozent hinter dem Entschluss, vorerst auch ohne ihre Autorinnen und Autoren weiterzumachen.