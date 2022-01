Dschungelcamp 2022: Tara Tabitha aus "IBES" ausgeschieden

Renzi, die in den letzten Tagen bei den anderen immer wieder angeeckt war, teilte den anderen Kandidaten mit, dass sie ADS habe. "Sie will nicht, dass sie vor euch blöd dasteht", erklärte Harald Glööckler an Renzis Seite. Sogar Nobat, die sich noch kurz zuvor beschwert hatte, dass Renzi nicht richtig zuhöre, nahm Renzi daraufhin in den Arm. Am Ende des Tages sagte Renzi dennoch sehr deutlich, dass sie sich freuen würde, wenn sie bald aus dem Camp gewählt würde.