Jan Köppen verrät: So sieht sein Arbeitstag im Dschungelcamp aus

In einer weiteren Story, kurz vor dem zu Bett gehen, stellt Köppen klar, dass er mit der Beschreibung seines Arbeitstags nicht jammern wolle. Es seien zwar absurde Zeiten in diesen zwei Wochen Dschungelcamp, aber: "Es gibt sehr viele Menschen, die die Bude am Laufen halten und ganz normal in solchen Schichtdiensten arbeiten." Als Beispiel nannte der Moderator die Pflegeberufe, für die er viel Respekt habe.

Köppen machte seine ersten TV-Gehversuche beim mittlerweile eingestellten Musiksender Viva und moderierte anschließend unter anderem Sendungen wie "Ninja Warrior", "Dance Dance Dance", "Take Me Out" oder das "RTL Turmspringen".

Im Januar 2023 trat er die Dschungelcamp-Nachfolge für den freiwillig ausgeschiedenen Daniel Hartwig (45) an. Hartwig übernahm ab 2013 nach dem überraschenden Tod von Dirk Bach (1961-2021) die Dschungel-Moderation an der Seite von Sonja Zietlow.