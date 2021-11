Dwayne "The Rock" Johnson isst sieben Mahlzeiten am Tag

Der ehemalige Wrestler nehme jeden Tag 5.000 Kalorien zu sich, heißt es – das sind etwa doppelt so viele wie ein erwachsener Mann durchschnittlich benötigt. An sechs Tagen in der Woche halte er sich laut "Healthline" an einen strikten Ernährungsplan. Einmal pro Woche gönnt er sich an seinem Cheat-Day alle möglichen Leckereien – und betont, wie wichtig es ist, auch wirklich zu schlemmen.

Der Schauspieler setze während seiner strengeren Tage auf proteinreiche Kost mit viel Fisch, Steaks, Hühnchen und Eiern, heißt es. Aber auch Kohlenhydrate in Form von Reis, Süßkartoffeln, Haferflocken und gebackenen Kartoffeln sollen auf seinem Speiseplan stehen.

Um die Fettzufuhr zu steigern, soll er auf Nahrungsergänzungsmittel in Form eines Fischöls zurückgreifen. Auch Kokosöl oder Erdnussbutter würde er zu sich nehmen. Fast zu jeder Mahlzeit soll der 49-Jährige eine Portion Gemüse essen, Obst sei dagegen gar nicht auf dem Ernährungsplan zu finden. Auf Fertiggerichte verzichte er ganz.