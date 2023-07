Deshalb fand die Hochzeit in Ungarn statt

In einem Interview mit dem Magazin "V", geführt von seinem Zwillingsbruder Cole Sprouse, berichteten Dylan Sprouse und Barbara Palvin im vergangenen Monat, dass sie schon seit September 2022 verlobt seien. Die Verlobung hielten sie lange geheim, da sie nicht das Bedürfnis gehabt hätten, "diesen Aspekt der Öffentlichkeit gegenüber völlig transparent zu machen", erklärte Palvin.

Dass die Hochzeit in Ungarn stattfindet, sei von Anfang an klar gewesen, "weil mich meine Eltern sonst umgebracht hätten", so das Model. Doch Palvin sei stolz darauf, "diese Seite von mir zu zeigen und meine Kultur vorzustellen, die Orte, an denen ich aufgewachsen bin, und die Orte, an denen ich war" - was sie nun auch getan hat.