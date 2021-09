Lily Collins bestätigt Hochzeit auf Instagram

Auf Instagram teilte die Schauspielerin am Wochenende nun zuckersüße Fotos ihrer Hochzeit. "Ich habe mir noch nie so sehr gewünscht, zu jemandem zu gehören, wie bei dir – und jetzt darf ich deine Frau sein. Am 4. September 2021 wurden wir offiziell füreinander bestimmt. Ich liebe dich über alles", schrieb Collins unter ein Bild.