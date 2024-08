Nachdem der britische Schauspieler Eddie Redmayne (42) im Jahr 2015 für seine Verkörperung des Physikers Steven Hawking (1942-2018) in "Die Entdeckung der Unendlichkeit" einen Oscar abräumte, ging es mit seiner Karriere steil nach oben. In der Folgezeit wurde er vor allem durch seine Rolle des Magie-Zoologen Newt Scamander in dem Harry-Potter-Spin-off "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" einem größeren Publikum bekannt. Für seine neueste Rolle in der Sky-Serie ""The Day of the Jackal" räumt er nun eine absolute Rekord-Gage ab.