Theaterschauspieler, unter anderem am Wiener Burgtheater

Das eigentliche Handwerk lernte er dann in München, an der Otto-Falckenberg-Schule. Nach dem Abschluss 1975 startete Selge am Schiller-Theater in Berlin und wechselte dann bald an die Münchner Kammerspiele, wo er bis 1996 blieb. Viele Bühnenauftritte folgten - etwa auch am Wiener Burgtheater.

Einer seiner größten Erfolge war die Rolle eines Literaturprofessors in "Unterwerfung" nach dem viel diskutierten Roman von Michel Houellebecq - einer Zukunftsvision, in der Frankreich von einem gemäßigten islamischen Präsidenten regiert wird, der an die Macht kommt, um einen Sieg der Rechtsextremen zu verhindern. Der Lohn für Selge: Die Wahl zum Schauspieler des Jahres, der Deutsche Theaterpreis Faust und begeisterte Kritiken.