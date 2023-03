Schauspiel statt Schule

Quentin Tarantino wuchs in Los Angeles auf und beschloss bereits mit 15 Jahren, die Schule zu schmeißen. Stattdessen widmete er sich einer Schauspielausbildung und arbeitete später in einer Videothek. Ein Regie-Workshop in Sundance bei Hollywood-Legende Robert Redford (86) brachte ihn auf die Idee, Regisseur zu werden. Das ging bei einem seiner ersten Filme noch schief, aber äußerst unglücklich: "My Best Friend's Birthday" wurde zu großen Teilen bei einem Feuer zerstört. 36 der ursprünglich 70 Filmminuten wurden noch auf Filmfestivals gezeigt, sind sonst aber kaum noch zu finden.