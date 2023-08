Bruce Willis' (68) Familie hatte im Februar 2023 mitgeteilt, dass bei dem Schauspieler Frontotemporale Demenz diagnostiziert worden sei. Die vergangenen Wochen und Monate brachten dann viele positive Nachrichten über den erkrankten Hollywoodstar. So teilte etwa seine Tochter Rumer Willis (34) Bilder, auf denen ihr Vater seine neugeborene Enkelin Louetta im Arm hielt, oder der Star besuchte gemeinsam mit seiner Familie Disneyland.

Doch Willis' zweite Ehefrau Emma Heming-Willis (45) hat nun ihrerseits auf Instagram ein Video gepostet, in dem sie einen Einblick in ihre Gefühlswelt bietet. Darin erklärt sie, dass es ihr "nicht gut" gehe und sich ihre Gedanken oft in düstere Richtungen entwickeln würden.