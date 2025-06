Elizabeth Hurley (60) hat ihren runden Geburtstag mit einem Nacktfoto im Netz gefeiert. Am Dienstag, dem 10. Juni 2025, feierte die Schauspielerin ihren 60. Geburtstag - und zelebrierte diesen besonderen Tag mit einem freizügigen Bild auf Instagram . Hurley postete ein Foto, das sie nackt auf einer Wiese zeigt, bekleidet nur mit einer zarten Halskette. "In meinem Geburtstagsanzug", kommentierte Hurley augenzwinkernd den Schnappschuss, der am Nachmittag entstanden sein soll.

In der Bildunterschrift blickt die Schauspielerin und Produzentin zudem auf ein bewegtes Jahr zurück: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag für mich! Dieses Jahr war bereits eine wilde Fahrt: Mein 30. Jahr Zusammenarbeit mit den Estée Lauder Companies, mein 30. Jahr als globale Botschafterin der Estée Lauder Companies Brustkrebskampagne, das 20-jährige Jubiläum von Elizabeth Hurley Beach und... Ich bin verliebt." Mit Letzterem spielt Hurley auf ihre Beziehung zu Musiker Billy Ray Cyrus (63) an. Hurley fühle sich "sehr gesegnet" und sei "dankbar, dass ich die besten Freunde und die beste Familie der Welt habe".

In den Kommentaren zu Elizabeth Hurleys Geburtstagspost häuften sich die Glückwünsche. Model-Kollegin Heidi Klum (52) schrieb: "Herzlichen Glückwunsch schöne kluge witzige Elizabeth! Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag! Ich liebe dich!" Auch Sohn Damian Hurley (23) gratulierte mit den Worten: "Hahahaha, ich liebe dich! Alles Gute zum Geburtstag, Mama." Ihr Partner Billy Ray Cyrus hinterließ ein schlichtes "Ich liebe dich" unter dem Beitrag. In einem separaten Post veröffentlichte der Country-Sänger zudem ein Foto, das das Paar grinsend zeigt - dazu schrieb er: "Herzlichen Glückwunsch an die Liebe meines Lebens."

So lernten Hurley und Cyrus einander kennen

Öffentlich gemacht hatten Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus ihre Beziehung an Ostern 2025. Kennengelernt hatten sie sich aber bereits 2022 bei den Dreharbeiten zu dem Weihnachtsfilm "Christmas in Paradise", verloren zunächst jedoch den Kontakt. In dem Podcast "The Ty Bentli Show" erzählte Cyrus später, wie sich ihre Wege wieder kreuzten.

Demnach erhielt er in einer für ihn schweren Zeit plötzlich eine unerwartete Nachricht - von Elizabeth Hurley. Darin stand: "Hey, ich habe den Eindruck, dass das Leben gerade ziemlich schwer für dich ist. Ich wollte dir einfach sagen, dass du nicht allein bist - ich stehe an deiner Seite." Cyrus, der die Nummer zunächst nicht zuordnen konnte, war gerührt: "Ausgerechnet sie - von all den Menschen, die mir in diesem Moment helfen konnten, war es diese Freundin, die mir am dringendsten gefehlt hatte und mich schließlich wieder zum Lachen brachte."