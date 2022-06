Elizabeth Olsen: Marvel-Star heimlich verheiratet seit Jahren

Gerüchte gab es schon 2021

Das Paar trat erstmals 2017 gemeinsam an die Öffentlichkeit. Erste Gerüchte über eine Verlobung der beiden kursierten dann im Sommer 2019. Rund zwei Jahre später hatte es Hinweise darauf gegeben, dass das Paar "Ja" gesagt habe. Mehrere Quellen hatten etwa dem US-Magazin "Us Weekly" erzählt, dass Olsen und Arnett angeblich schon 2020 geheiratet hätten. Im Gespräch mit ihrer Schauspielkollegin Kaley Cuoco (36) für das Branchenmagazin "Variety" hatte sie den Musiker zudem als ihren "Ehemann" bezeichnet.

Olsen ist vielen wohl besonders als Marvel-Star bekannt. In einigen Produktionen ist sie als die Figur Scarlet Witch zu sehen - darunter in den "Avengers"-Filmen und in der Serie "WandaVision".