Du spielt Wanda Maximoff nun schon seit vielen Jahren. Was hast du an dir im Rahmen von "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" Neues entdeckt?

Man muss sich natürlich am Drehbuch orientieren und man kann nicht zu viele Dinge daraus ändern. Also versuche ich herauszufinden, wie ich mich in keiner Weise wiederholen kann und wie ich den Charakter der Figur erweitern kann.

Es ist bereits acht Jahre her, als wir "Age of Ultron" gedreht haben, da war ich 25. Zwischen 25 und 33 gibt es eine Reise, ich bin gewachsen und das möchte ich auch in Wanda widerspiegeln. Mir ist es wichtig zu zeigen, dass Wanda ihr inneres Chaos hinter sich gelassen hat und nun bei sich angekommen ist. Wir haben Wanda noch nie so endgültig und pur gesehen wie in diesem Film. Ich hoffe, dass das viele Möglichkeiten in der Story mit sich bringt.

Ich weiß nicht, wie es nach "Doctor Strange" für mich weitergehen wird, aber ich bin schon sehr gespannt darauf. Ich denke generell, dass der Film eine Art Übergang darstellt, denn das Multiversum hat viele Möglichkeiten des Geschichtenerzählens eröffnet. Das ist sehr aufregend.