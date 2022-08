US-Schauspielerin Elle Fanning ("Maleficent") probierte sich in ihrer Kindheit mit ihrer Schwester Dakota gerne in den Rollen zweier berühmter "It-Girls" aus. "Ich liebe Nicole Richie. Ich liebe Paris Hilton", sagte die 24-Jährige dem "W Magazine". Sie und Dakota sahen den beiden reichen Freundinnen damals in deren Reality-Show dabei zu, wie sie ein Leben ohne Luxus testen mussten: "Meine Schwester und ich schauten uns "The Simple Life" an, und wir spielten die Szenen nach."