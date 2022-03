"The Girl from Plainville"-Trailer: True-Crime-Serie mit Fanning

Trigger-Warnung: Suizid. Wer Selbstmordgedanken hat oder an Depressionen leidet, sollte sich an vertraute Menschen wenden. Oft hilft bereits ein einzelnes Gespräch. Wer für weitere Hilfsangebote offen ist, kann sich rund um die Uhr kostenlos unter der Rufnummer 142 an die Telefonseelsorge wenden. Sie bietet schnelle erste Hilfe an und vermittelt ÄrztInnen, Beratungsstellen oder Kliniken. www.suizid-praevention.gv.at

Der Fall von Michelle Carter, die ihren damaligen Freund Conrad in den Suizid getrieben haben soll, ging nach einem Bericht von "Esquire" 2017 um die Welt.

Der verworrene Fall stellte die Justiz vor die große Herausforderung, zu definieren, wo die Grenze zwischen freier Meinungsäußerung und der Ausübung eines verbalen Übergriffs liegt. Die Geschichte über toxische Liebe wurde jetzt von Hulu als Serie mit Elle Fanning in der Hauptrolle verfilmt.