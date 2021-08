"Habe alles gemacht"

"Ich sage nicht, dass ich nie wieder schauspielern werde. Ich bin aber nicht dahinter, meine Schauspielkarriere fortzuführen. Ich möchte an diesem Punkt unternehmerisch aktiv sein. Ich würde gerne in Unternehmen investieren und ein Business starten", erklärte die 51-Jährige.

"Ich habe das Gefühl, dass ich – obwohl ich nicht eine Million verschiedene Rollen hatte – alles gemacht habe. In Trailern herumsitzen, das Reisen, in Atlanta drehen, dann in Vancouver… Ich habe keine Lust mehr, in einem Trailer um elf am Abend zu sitzen und auf einen Dreh zu warten und auf Artdirektoren, die mir sagen, wann ich Mittagessen gehen kann", fügte Pompeo hinzu. Sie würde das lieber Jüngeren überlassen.