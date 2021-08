"Er hatte keine Ahnung"

Die Meredith-Grey-Darstellerin verriet in "Ladies First with Laura Brown", dass ihr Ehemann Ivery überhaupt nicht begeistert von der heißen Liebesgeschichte zwischen Meredith Grey und Derek Shepherd (Patrick Dempsey) in "Grey's Anatomy" war.

Pompeo und Ivery lernten sich 2003 kennen – erst zwei Jahre später begann ihre Karriere bei der ÄrztInnen-Serie. "Er hatte keine Ahnung, auf was er sich eingelassen hatte", erzählte Pompeo.